Argoub e Vasconi a braccia alzate “Sotto la Rocca”

In una giornata praticamente estiva – 22 gradi alle 9 del mattino – e in una cornice affascinante si è disputata la 4a edizione di “Corri sotto la Rocca”, gara podistica di Angera che per la prima volta è entrata nel novero delle prove del Piede d’Oro.

A tagliare per primo il traguardo dopo i 9,5 chilometri del percorso lungo è stato Rachid Argoub, portacolori della Whirlpool al primo acuto in questo 2018. Argoub ha chiuso la prova in 36’45” precedendo di 18″ Giuseppe Bollini (Circuito Running) e di quasi un minuto Fouad Touti (Runner Varese) che ha completato il podio. A seguire, nell’ordine, Fernando Coltro del Valbossa e Andrea Zucchiatti del Team Di-Bi.

In campo femminile netta affermazione di Eugenia Vasconi del Team Di-Bi: per Vasconi (già vincitrice ad Arsago Seprio a inizio maggio) il tempo di 42’49”; alle sue spalle Elena Soffia (Cassano M.) in 43’36” e Marta Dani (Valbossa) in 44’10”. Le prime atlete giù dal podio sono state Sofia Barbetta (Valbossa) e Francesca Vaccaro (Mezzanese).

Ottimo il riscontro dei partecipanti: ben 550 gli iscritti per la gara organizzata dalla Sette Laghi Runners. Buona anche la presenza degli specialisti del nordic walking, disciplina che da quest’anno è inserita nelle prove del Piede d’Oro: 25 gli atleti “con le bacchette” che si sono schierati al via.

Domenica prossima il Piede d’Oro osserverà un turno di riposo: il “giugno di corsa” però proseguirà domenica 24 con la 33a edizione della “Quatar pass par Arcisà”, storico appuntamento allestito dalla Atletica Miotti di Arcisate.