Arioli e Bernasconi invitano a cena gli azzatesi

Alla fine la cena comune di fine campagne elettorale si farà ma i “padroni di casa”, schierati ad accogliere gli azzatesi, saranno soltanto due. Azzate in Valbossa e Progetto Comune hanno deciso che venerdì 8 giugno faranno una festa insieme, senza la lista Insieme Per Azzate.

«La proposta, nata al termine del consiglio comunale, rischiava di cadere nel vuoto – spiega Carlo Arioli, candidato della lista Azzate in Valbossa-. In due invece abbiamo colto l’idea e abbiamo deciso di lanciarla; quindi venerdì sera i candidati sindaci di Progetto Comune ed Azzate in Valbossa, con le rispettive squadre, offriranno la cena agli azzatesi. Sarà un momento di incontro e convivialità con gli azzatesi e per gli azzatesi. Il terzo tempo proposto da Simone? E’ tutta un’altra cosa, un’iniziativa per noi candidati che nulla ha a che vedere con la cena di fine campagna elettorale che deve essere un momento di festa per il paese. Noi di Azzate in Valbossa abbiamo invitato rappresentati delle istituzioni: Attilio Fontana, Giancarlo Giorgetti ed Emanuele Monti, ma non faranno alcun “comizio” saranno qui soltanto come rappresentanti del nostro territorio».

E Gianmario Bernasconi, sindaco uscente aggiunge: «L’idea è nata domenica sera, qui al Belvedere. Ci siamo parlati al termine dei nostri rispettivi incontri con la popolazione, noi in piazza Ghiringhelli loro al circolo, e abbiamo deciso che avremmo portato avanti insieme l’idea di offrire una cena al paese: la Lega penserà al primo, noi al secondo. Peccato: mancherà il dolce».

L’appuntamento è per venerdì 8 giugno alle ore 19 in piazza Ghiringhelli. In caso di maltempo la cena si terrà al Circolo amico Fritz.

Non cambia opinione Raffaele Simone, candidato sindaco di Insieme per Azzate (nella foto, i candidati della lista): «In realtà noi non siamo più stati contatti e non sapevamo che le altre due liste avessero deciso di organizzare la cena insieme. Per quanto ci riguarda non sarebbe cambiato nulla, in realtà. Continuiamo a pensare che si tratti di pura demagogia: una festa così ha l’unico scopo di appiattire le differenze, che invece legittimamente esistono.

Noi di Insieme per Azzate venerdì 8 giugno organizzeremo nell’area della Pesa un momento di incontro, aperto anche ai bambini, durante il quale vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno donato il loro sostegno leale e sincero. Ci saranno cibo e buona musica».