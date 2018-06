Arnesi da scasso in auto: due denunciati

Due uomini di 39 e 43 anni sono stati denunciati dagli agenti della Polizia di Stato di Busto Arsizio, dopo essere stati sorpresi nelle vicinanze di alcuni condomini, mentre si aggiravano con strumenti da scasso.

I due, di origine bulgara e domiciliati a Milano, hanno diversi precedenti per furti in abitazione e sono stati intercettati nella zona di via vicinale Piombina. Dopo essere stati fermati, si sono difesi con giustificazioni ritenute poco credibili da parte degli agenti che hanno proceduto a una perquisizione nel corso della quale sono state trovate torce e le chiavi di un’automobile parcheggiata in via Tagliamento con a bordo numerosi arnesi da scasso.

Per il 39enne e il 43enne sono dunque scattati la denuncia per possesso ingiustificato di arnesi da scasso e il foglio di via da Busto Arsizio: dovranno restare lontani dalla città per i prossimi tre anni.