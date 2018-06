Arrestato il rapinatore dell’ufficio postale di Castronno

Era tornato a casa sua, a Cosenza, in Calabria, ma i carabinieri lo hanno raggiunto e arrestato. Si tratta del 58enne ritenuto responsabile della rapina commessa nell’ufficio postale di Castronno del 31 marzo scorso.

Le indagini, condotte dai militari della stazione di Carnago, hanno subito permesso di individuare uno dei tre malviventi che hanno compiuto il colpo. Una rapina “spettacolare”, con tanto di vetro ridotto in frantumi a colpi di martello e minacce al direttore e ad alcuni dipendenti. Ingente il bottino, 40 mila euro, e immediata la fuga a bordo di un’auto che li attendeva nelle vicinanze.

La macchina è stata ripresa dalle telecamere presenti in paese che hanno individuato la targa del mezzo: da lì i carabinieri sono risaliti ad un volto noto dell’ambiente criminale, già fermato nei giorni precedenti al colpo per alcuni controlli. L’uomo è stato trovato nella sua terra d’origine, a Cosenza, e arrestato su ordine emesso dal Gip di Varese su richiesta del sostituto procuratore del Tribunale di Varese Massimo Politi. Proseguono le indagini finalizzate all’individuazione dei complici dell’uomo finito in manette, ritenuto da inquirenti e investigatori come l’organizzatore del colpo messo a segno il 31 marzo a Castronno.