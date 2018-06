Arrestato “Zidane”, nascondeva la droga nella lavatrice

“Zidane” è finito in manette. Non si tratta dell’allenatore del Real Madrid ed ex stella del calcio mondiale, ma di un noto spacciatore marocchino di 40 anni conosciuto nell’ambiente con il soprannome “calcistico”.

L’uomo è stato pizzicato dopo un’indagine degli agenti, mirata a colpire gli spacciatori attivi in zona stazione.

“Zidane” è stato trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina, un chilo e seicento grammi di hashish suddivisi in 16 panetti, nascosti all’interno di una lavatrice. Trovati anche 5 mila euro nascosti all’interno di un cuscino della camera da letto. Al termine dell’operazione il quarantenne è stato associato alla Casa Circondariale di Busto Arsizio a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio Dott.ssa Gentilini che coordina le indagini.