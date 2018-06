Arresto per rapina

Nel pomeriggio di ieri, al termine di complesse indagini, gli investigatori del Commissariato di Gallarate hanno arrestato E.H.Y. marocchino trentenne senza fissa dimora ed irregolare in Italia in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa lo scorso 11 giugno dal GIP presso il Tribunale di Busto Arsizio Piera Bossi.

I fatti causa del provvedimento restrittivo, risalgono al 28 gennaio scorso, quando due uomini al termine del turno di lavoro, in stazione durante l’attesa del pullman per rincasare, vengono rapinati da un gruppo di giovani magrebini. Le vittime oltre alla perdita di cellulare e portafogli, riporteranno lesioni che necessiteranno di cure mediche.

Le volanti nell’immediatezza dei fatti hanno individuato e arrestato uno dei rapinatori riuscendo con successive indagini, favorite anche dalle immagini delle telecamere di sicurezza poste nella stazione, ad individuare gli altri due malfattori. Il secondo rapinatore verrà arrestato di li a due giorni.

Lo straniero arrestato ieri in piazza Zaro, al termine di non semplici ricerche aggravate dalla non fissa dimora dello stesso, ha chiuso il cerchio su un fatto bieco ed allarmante riguardante un gruppo di rapinatori che in una tarda e fredda serata di gennaio hanno aggredito due pizzaioli che al termine del loro lavoro, volevano solo tornare alle proprie dimore.