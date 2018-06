Arriva il bus navetta: piazza Scarpazza sorvegliata speciale

L’amministrazione comunale di Clivio informa che relativamente all’avvio del nuovo servizio di bus navetta che collegherà il paese alla stazione di Gaggiolo della ferrovia Arcisate Stabio, il bus utilizzerà piazza Mario Scarpazza come piazzola per girare e dunque sono state precisate alcune raccomandazioni per chi utilizza il parcheggio della piazza.

E’ obbligatorio, per motivi logistici e di tempo, lasciare libera l’area di giro in piazza, rispettare i divieti in vigore (anche camion e furgoni) e parcheggiare solo negli spazi segnati.

Proprio per evitare inconvenienti e ritardi del nuovo servizio, nei prossimi giorni verranno intensificati i controlli da parte degli agenti di Polizia locale.