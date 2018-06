Arriva il nuovo scuolabus

Giallo fiammante, il nuovo scuolabus è arrivato: è un Fiat Ducato da 25 posti, più accompagnatore e conducente e servirà per il trasporto alunni elementare e materna.

Galleria fotografica Il nuovo scuolabus di Ferrera 4 di 4

«L’acquisto dello scuolabus – spiega il sindaco di Ferrera di Varese Marina Salardi – era uno degli obiettivi primari della nostra amministrazione vincendo le difficoltà finanziarie per garantire un servizio in condizioni di massima sicurezza per i nostri bambini ed offrire un servizio fondamentale per le famiglie».

Il costo del mezzo è di 52.000 euro. Oggi la benedizione di don Lorenzo poi con alla guida lo storico autista Gigi è stato fatto un giretto di prova.

«Riteniamo di massima importanza l’investimento nel settore educativo – conclude il sindaco Marina Salardi – e ritengo l’acquisto dello scuolabus un investimento per il futuro».