Arriva la carruccola, e i bimbi corrono al parco Mantegazza

Assieme al consueto corollario di scivoli, castelli, altelene, giostre e giochini a molla dalle forme più svariate, quest’anno i bambini di Varese possono sperimentare gratuitamente un nuovo ambitissimo attrezzo: la carrucola. Il gioco, annunciato da tempo, è apparso questa primavera all’interno dell’area giochi del parco Mantegazza, disteso ai piedi del Castello do Masnago, ed è diventato una nuova meta di peregrinaggio per le famiglie con bambini di tutta la città.

La voce della nuova attrazione si è diffusa rapidamente tra gli iscritti a scuole materne, elementari e campi estivi di Varese, costringendo i genitori a gite pomeridiane mirate a sperimentare il nuovo gioco. Un gioco capace di evocare grandi avventure di mare e di terra, unite al brivido del volo, della velocità e dell’autonomia. Sì perché la struttura è stata montata sfruttando il naturale pendio del prato. In questo modo la “stazione a monte” permette a bambini anche molto piccoli di acciuffare l’attrezzo e montare in sella anche da soli. Già a partire dai 4 anni di età, i più corraggiosi sono in grado di sedersi autonomamente sul disco per poi lasciarsi trasportare dalla forza di gravità in una rincorsa di quasi trenta metri sino alla stazione di arrivo lasciarsi sballottare dallo strattone a fine corsa e ritorno

Un’emozione apprezzata anche dai bambini più grandi che, acquistando in pochi giri esperienza e maggiore fiducia nell’attrezzo, riescono sfruttare l’ebrezza della carrucola con le più anche in piedi e con le più svariate evoluzioni. E c’è persino chi si accura di aver visto mamme, papà, e persino una nonna cimentarsi con la nuova attrazione.

La carrucola è talmente utilizzata da aver ridotto a terra battuta la striscia di prato lungo il percorso del disco, soprattutto alla partenza, dove i bimbi si dispongono spontaneamente in fila per gestire i turni in autonomia, o quasi.