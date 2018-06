Arriva la prima notte bianca tra musica, design, moda e bancarelle

Musica, design, moda, bancarelle, performance artistiche e visite al castello. A Somma Lombardo si scaldano i motori per la “Notte bianca” prevista per sabato 7 luglio dalle 18.30 alla una, un appuntamento che l’amministrazione ha voluto dedicare, in particolare, ai “mestieri e ai sapori” della città.

La macchina organizzativa messa in moto è quella dei grandi eventi e, dietro il coordinamento dell’amministrazione guidato dall’assessore Ilaria Ceriani, si stanno componendo tutti i pezzi del puzzle che animeranno la nottata di luglio.

Il filo conduttore della manifestazione sarà proprio l’impegno delle attività economiche e non a caso sono stati coinvolti anche Confartigianato Imprese Varese e l’Ascom di Gallarate. Ci saranno i negozi aperti, gli show room itineranti e le esposizioni musicali.

VIABILITA’ E PARCHEGGI

Per l’occasione la strada centrale (dalla fontana al castello) sarà chiusa alla circolazione stradale. Aree parcheggio sono previste al piazzale della stazione di via Maspero, via Marconi; all’area mercato di via Giusti 44 e all’area Carrefour di via Visconti.

MUSICA

I punti con spettacoli musicali saranno sei dislocati in piazza Vittorio Veneto, piazza Scipione, piazza Pozzo largo sant’Agnese e via MIlano 47. Ci saranno varie band chiamate dai negozi e le attività della zona.

SHOW, MODA E DESIGN

Gli spettacoli sono tanti e saranno distribuiti in diverse vie. In piazza Vittorio Veneto (alle 18.30, 22.30 e 23) ci sarà lo Show acrobatico “sway pole” della compagnia “Element Art Entertainment” di Gallarate. Alle 21.30, nella cornice del Castello di San Vito ci sarà la sfilata di moda organizzata dai negozianti sommesi con la presentazione di abiti, costumi e accessori della collezione estate 2018. In via Milano, invece, ci sarà la performance floreale gestita dal floral design Marco Introini che allestirà due automobili vintage.

VISITE AL CASTELLO

Il Castello di San Vito prolungherà il normale orario d’apertura con visite guidate pensate ad hoc per l’occasione tutte incentrate sulla moda medievale. Sarà possibile visitare lo splendido castello di San Vito ad un prezzo ridotto di 5 euro.

DESIGN

Sempre all’ingresso del castello ci sarà l’allestimento pensato da Confartigianato Imprese Varese dove verrà posizionata la sedia rossa realizzata anche con l’aiuto di un’azienda sommese come da progetto dell’architetto Giorgio Caporaso in occasione della design week 2017.

L’ALBERGO SEMPIONE

Per ricordare anche un pezzo di Somma che non c’è più durante la notte bianca saranno aperte le visite all’albergo Sempione di via Milano, una storica attività chiusa da decenni e da allora conservata nel suo aspetto originale. Occasione per un tuffo nel passato e per conoscere le attività di Ascom Gallarate che allestirà li il suo info point.

BAMBINI

Un’area bimbi sarà allestita in largo sant’Agnese.