Arriva la Street Food Parade 2018

Street Food Parade, fortunato format legato al mondo del Cibo di Strada, organizzato e promosso dall’Associazione Culturale Le Officine, raddoppia i suoi appuntamenti nel mese di giugno, con due delle tappe più importanti della stagione estiva 2018:

Dal 15 al 17 giugno, a Cassano Magnago, nel verde del Parco della Magana

Per il terzo anno consecutivo la Street Food Parade festeggerà a casa l’arrivo dell’estate. Vivremo tre giorni nella tradizione tipica italiana e nei sapori della nostra terra, immersi nel cuore verde di Cassano Magnago.

I più famosi piatti da strada arriveranno caldi e fumanti sulle tre o quattro ruote dei migliori food truck provenienti da tutta Italia, per un’esperienza culinaria unica, ricca di gusto e puro divertimento! Un’iniziativa ecosostenibile tra cibo, cultura e musica.

Sarà anche un’occasione irrinunciabile per fare il primo picnic della stagione!

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Cassano Magnago.

Dal 28 giugno al 1 luglio al Museo del Tessile a Busto Arsizio

La carovana del miglior cibo di strada da tutta Italia approda nella magnifica cornice del Museo del Tessile di Busto Arsizio. Dopo l’enorme successo della prima edizione con decine di migliaia di persone, la Street Food Parade torna con una ampia selezione di Food Truck e attività che riempiranno per ben quattro giorni questa storica location

nel cuore della città.

L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio.

Ingredienti della Street Food Parade

Food truck da tutta Italia

Chiringuiti, cocktail e birre

Aree bambini

Spettacoli musicali

Esibizioni di artisti di strada

Degustazioni e cooking show

Contest e sfide culinarie

Attività ricreativa pomeridiane

E ad animare le serate, non mancherà l’attesissima Silent Disco, la grande festa silenziosa che fa ballare tutta la provincia di Varese con centinaia di cuffie wireless luminose!

La Street Food Parade ci regalerà una nuova estate di gusto e divertimento da assaporare insieme… siete tutti invitati