Arriva il super caldo, attivo il numero verde

In previsione dell’ondata di caldo in arrivo nei prossimi giorni, è attivo il numero verde gratuito del Comune di Milano per potenziare l’assistenza domiciliare agli anziani e alle persone con disabilità seguiti dai Servizi territoriali, che durante l’estate, complice il caldo e l’assenza di familiari, badanti o vicini di casa, possono trovarsi in difficoltà.

Le richieste possono essere effettuate chiamando il numero verde gratuito 800.777.888 che è attivo dalle 8 alle 19, dal lunedì al sabato e, in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini Ats, sarà in funzione anche la domenica con gli stessi orari. Da quest’anno, per la prima volta, la linea telefonica rimarrà attiva anche oltre la stagione estiva e andrà a rafforzare i servizi che già si occupano della lotta alla solitudine soprattutto per le categorie più fragili, come gli anziani.

Durante i mesi estivi, agli operatori sarà possibile richiedere interventi assistenziali tra cui: consegna di pasti a domicilio, assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche.

Il piano di interventi del Comune si svolgerà in due fasi: durante la prima, dal 4 giugno al 29 luglio, gli interventi richiesti sono organizzati dagli operatori del Comune, attraverso i servizi territoriali dedicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e, in presenza di ondate di calore, dalle 8 alle 19, sabato, domenica e festivi compresi. Durante la seconda fase, dal 30 luglio al 2 settembre, la Centrale Operativa cui far pervenire le richieste attraverso il numero verde sarà attiva dalle 8 alle 19, compresi sabato, domenica e festivi.

Ai servizi, offerti a tutte le persone con fragilità o non autosufficienti, si accede su base volontaria, per cui fondamentali sono le segnalazioni di familiari, parenti, vicini di casa e conoscenti per evidenziare le situazioni di maggiori difficoltà.

Chi avesse bisogno di un assistente familiare, anche solo per il periodo estivo, potrà rivolgersi allo sportello del Comune di Milano CuraMi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.curami.net o al numero 02.40297643 – 44.

Le iniziative dedicate agli anziani non riguarderanno solo l’ambito dell’assistenza, ma anche quello della socialità e coinvolgeranno le strutture ricreative dedicate agli anziani e gli spazi aggregativi dove sono presenti i custodi sociali.

Per questa estate il Comune è alla ricerca di volontari che vogliano affiancare gli operatori nel prendersi cura degli anziani, che d’estate sentono maggiormente la mancanza di familiari, amici o vicini di casa, affinché si crei intorno a loro una sorta di rete solidale.

Chi fosse interessato a candidarsi può inviare una mail a iniziative.sociali@comune.milano.it.

Nei giorni di caldo intenso, inoltre, si registra un aumento significativo di consumi elettrici. Per ridurre il rischio di interruzioni del servizi, A2A consiglia di seguire alcuni piccoli accorgimenti utili a evitare le eccessive sollecitazioni alla rete elettrica, riducendo quindi.

Si consiglia di utilizzare, per quanto possibile, gli elettrodomestici a più alto consumo, come la lavatrice, con programmi a basse temperature e basso consumo, prediligendo un utilizzo durante le ore notturne quando è minore la richiesta di elettricità.

È opportuno, inoltre, impostare gli impianti di climatizzazione solo nei locali più utilizzati e a temperature non inferiori ai 25 gradi, con il sistema di deumidificazione attivato. Temperature più basse, infatti, oltre a consumare più energia, possono comportare problemi di salute.

Infine, sono sempre utili piccole attenzioni come spegnere la luce nell’ambiente che non si sta utilizzando e non mantenere le apparecchiature elettroniche, come tv, computer, carica batterie dei cellulari in stand-by quando non vengono usate perché continuano comunque a consumare elettricità.

Unareti, la società del Gruppo A2A per i servizi a rete che gestisce la distribuzione di energia elettrica a Milano, ha messo a disposizione dei cittadini un nuovo servizio che consente di ricevere via SMS segnalazioni riguardo eventuali interruzioni della fornitura elettrica. Il servizio è attivabile inviando un SMS al numero 342-4112705 con il proprio codice POD (ossia il codice alfanumerico che inizia con le lettere IT riportato in ogni bolletta e nel contratto di fornitura), il Codice Fiscale o la Partita IVA.