Arrivano i dazi usa sull’acciaio e alluminio lombardi

Acciaio, alluminio e altri metalli: un export da 377 milioni di euro dalla Lombardia verso gli Stati Uniti, nel 2017 la crescita è stata del 17,6% su questi prodotti. In particolare, +36% per tubi, condotti e accessori in acciaio e + 9,3% per prodotti della prima trasformazione dell’acciaio.

(nella foto lo stabilimento della Pangborn a Caronno Pertusella)

La Lombardia, prima regione esportatrice italiana, concentra il 42,7% del totale nazionale che è di 883 milioni (+16%). È poi seguita da Toscana (19,6%) e Veneto (16,6%). In regione ad esportare di più sono Bergamo con 87,7 milioni di euro (+49,1%), Brescia con 78,5 (+18,1%), Cremona con 58 milioni (+119,2%). Seguono Milano con 44, Como con 30, Lecco e Mantova con circa 26 milioni.

Varese nel 2017 ha esportato acciaio e alluminio verso gli Usa per 16.151.656 (+72%), il 4,3% del totale che è pari a 833 milioni e 468mila euro.

Emerge da un’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e della sua azienda speciale Promos per le attività internazionali su dati Istat, anni 2017 e 2016.