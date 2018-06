Arte, ciliegie e musica

Giugno è arrivato e nell’attesa che anche l’estate si faccia vedere, a Cuvio ci si prepara alla lunga e magica stagione delle feste a cura della laboriosa Pro Loco.

Una stagione di musica, gastronomia e cultura con le tradizionali feste e la

manifestazione luglio musicale coordinata dal maestro Riva.

Si inizia, quindi, con la tradizionale “Dumeniga di scerees”, come si è sempre detto in paese, anche se oggi la festa occupa tutto il week-end.

Tre giorni di “gran bagarre” presso il parco comunale ”Pancera” di Cuvio per un massiccio programma che prenderà il via nella serata di venerdì’ 15 con l’apertura della cucina che sarà particolarmente attiva per tutti i tre giorni.

Nel verde del parco, la Pro Loco, mette a disposizione oltre 1000 posti a sedere di cui 500 coperti da attrezzati tendoni e pronti per servire al tavolo ci saranno sempre i ragazzi in giallo; ai fornelli i sempre più strabilianti cuochi stupiranno ancora con le loro creazioni culinarie soprattutto a base di pesce nel menù di venerdì.

Alle ore 20.45, le prime attrazioni serali del weekend saranno il Piccolo Coro

Valcuvia di Azzio e il Piccolo Coro Rosetum di Besozzo.

I gruppi, formati da ragazzini dai 7 agli 11 anni e diretti da Margherita Gianola Mascioni presenteranno un repertorio dedicato soprattutto a brani composti per i bambini, con particolare predilezione per le canzoni dello Zecchino d’Oroe selezioni Disney, ma anche con adattamenti di branigospele di musica pop.

Sabato 16 continueranno musica e gastronomia: nel pomeriggio apertura dell’esposizione di hobbisti, artigiani e artisti locali; durante la serata, cena con la porchetta alla cuviese e le leggendarie super costine.

La serata danzante animata dall’orchestra “Ticozzi band” sarà preceduta dal gruppo Art dance studio con lo spettacolo “Vento del deserto”.

Infine, domenica 17: la cucina propone per il pranzo delle ore 12.30 gran risottata con ciliegie mentre per il menù della sera i gustosissimi hamburger di chianina.

Chiusura delle danze con l’orchestra “De Luca”.

Anche se il palinsesto della festa segue il tradizionale programma, importanti

saranno invece i cambiamenti strutturali apportati per adeguarsi alle nuove

normative di sicurezza: per rendere più sicura e agevole l’entrata e l’uscita dal parco verrà chiuso al traffico, nelle ore serali, il tratto di strada provinciale SP45 che attraversa il paese tra l’incrocio con via Trieste e l’incrocio con via E.Maggi. Gli automezzi saranno dirottati sulla Via Verdi a Nord del centro abitato.

Altre importanti ristrutturazioni sono state eseguite, per rendere più confortevole lo spazio all’aperto adibito a pub: il “Bier-Garten”, nella sua nuova sistemazione, vi attende con numerose qualità di birra tedesca, specialità bavaresi e l’ennesima trovata della cucina Cuviese: gli arrosticini abruzzesi.