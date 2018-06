Arte e grande musica al Parisi Valle

Il maestro Simone Libralon, sarà protagonista, con la sua musica, del “Finissage” della Mostra di Sandro Bardelli “Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza”.

Sabato 9 giugno 2018 alle ore 17.00 presso il Civico Museo Parisi-Valle di Maccagno con Pino e Veddasca, “ABBRACCIO d’ ARTE” sarà, infatti, l’ evento di Finissage della Mostra.

Il Finissage sarà anche l’occasione per Sandro Bardelli di donare ufficialmente, al Museo Parisi-Valle, una sua opera astratta.

I momenti istituzionali lasceranno poi spazio alle arti: pittura e musica. Le opere continueranno il loro racconto, in un intrinsecarsi di suoni, colore, luce ed ombre durante il concerto per “Viola sola” a cura del M° Simone LIBRALON, violista dell’ Orchestra Verdi di Milano. Varesino, giovane musicista appassionato e raffinato, il M° Libralon ha pensato questo concerto dopo aver visto le opere di Sandro Bardelli e, con la sensibilità musicale che lo contraddistingue, il suo programma impreziosirà il percorso espositivo e gli spazi del Museo con brani di grandi compositori, monumenti del repertori classico, che andranno a creare un ideale “abbraccio” tra le due arti ed il pubblico.

Una indagine emozionale ed un racconto in note attraverso le opere esposte. Il M° Libralon, ispirato dai contenuti delle opere delle sei sezioni, più una settima recentissimamente aggiunta, che compongono la Mostra, dedicherà al pubblico brani classici che, con la loro narrazione musicale, si trasformeranno in un abbraccio artistico a tutto tondo con le opere esposte per arrivare sotto forma di emozioni al pubblico.

La voce calda della viola, madre degli strumenti ad arco, dialogherà con la tavolozza cromatica delle opere lungo il percorso espositivo. La viola, con la sua espressività, dolcezza e drammaticità regalerà la sua voce agli ideali mormorii dell’ “Acqua” e ai silenzi della “Terra”; diventerà “Poesia”; divagherà con le sue improvvisazioni tra le variazioni cromatiche dell’ “Astratto” e giocherà raffinata e sinuosa con “Le Carte di Riso”; si farà melodia per “L’Oriente” e per i suoi segreti. E non da ultimo regalerà la sua voce per portare sulla scena “Caratteri, Vizi ed Umane Virtù”.

E così, gli spazi del Museo, fisicamente abbracciati dalle spettacolari vetrate a nastro del Parisi Valle, si riempiranno di nuova linfa vitale. Sinfonia di note e di colori, di linee e forme che genereranno emozioni, quasi in un gioco, non dichiarato, ma percepito, con la luminosità stessa del Museo, con l’acqua, con il cielo, con gli scorci panoramici di terra e lago. Momenti in cui si creeranno continui cambiamenti di luce, di ombre, di armonie e di colori. Scorci e luce, emozioni, impressioni e percezioni che renderanno più che mai vivo il Museo, per accogliere il visitatore con il loro benvenuto di luminosità, di riflessi, di note e di cromie. Ed allora anche gli impercettibili movimenti dell’ acqua del fiume Giona, che scorre ai piedi del Museo stesso, a vista, lambendone le fondamenta, si affideranno al suono dell’ acqua, alla voce della musica, alle parole dei colori per trasmettere energia, dolcezza ed il grande piacere di un abbraccio sinergico con la natura e le opere d’arte.

CIVICO MUSEO PARISI VALLE, Maccagno con Pino e Veddasca

Sabato 9 Giugno 2018, ore 17.00

Mostra Sandro BARDELLI “Il sentimento della realtà, la contemplazione della bellezza” “ABBRACCIO d’ ARTE”, Finissage

CONCERTO per “Viola sola” tra le opere del percorso espositivo a cura del M° Simone LIBRALON (Viola, Orchestra Verdi di Milano), musiche di Bach, Vieuxtemps, Rachmaninov e altri

Sabato 9 Giugno 2018: Apertura Museo dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Visite guidate al percorso espositivo a cura dell’ artista

Ingresso libero e gratuito

La mostra sarà visitabile fino a domenica 10 giugno 2018 compreso.

ORARI di APERTURA: Venerdì 15.00/19.00 – Sabato e Domenica 10.00/12.00 e 15.00/19.00

INFOS:

Civico Museo Parisi-Valle

Via Leopoldo Giampaolo 1 – MACCAGNO con PINO e VEDDASCA (Va)

0332.561202 – www.museoparisivalle.it