Arte, scrittura e rock’n’roll: in libreria arrivano Berruti, Maugeri e Teruzzi

Appuntamento alla Libreria Ubik con tre ospiti da non perdere. Giovedì 7 giugno, alle ore 19:30, incontro con l’artista Valerio Berruti che ci racconterà il progetto “Il sentiero”, edizioni Gallucci. Dialogherà col suo gallerista storico Marco Rossi. Alcuni disegni originali saranno esposti in occasione della presentazione del progetto. Il cantautore piemontese Gianmaria Testa, prematuramente scomparso nel 2016, era grande amico di Valerio Berruti.

I due artisti, da anni, avevano frequentazioni e affinità elettive che sono sfociate nel 2015 in un prezioso progetto a quattro mani: Il sentiero e altre filastrocche, un libro per bambini e non solo, edito da Gallucci editore.

La sensibilità di Gianmaria Testa indaga, in tre filastrocche senza età, l’assurdo di questo nostro mondo, con lo sguardo puro dei bambini. Le figure di Valerio Berruti che le illustrano, rappresentano con straordinaria delicatezza lo stupore dei più piccoli. Il pensiero poetico di Gianmaria Testa vuole suggerire qualcosa di molto vicino all’idea del mondo salvato dai bambini. È un invito a scrollarci di dosso la zavorra delle abitudini e a ritrovare in noi lo stupore innocente dell’infanzia. I 20 disegni realizzati da Berruti, dieci ispirati alla prima filastrocca Il sentiero, cinque ciascuno per le altre due, sono stati assemblati digitalmente per illustrare il volume.

Venerdì 8 giugno, alle ore 18:30, in collaborazione con Twiggy Varese, ospite in libreria Paola Maugeri col suo libro “Rock and Resilienza”, edizioni Mondadori. Condurrà Francesco Brezzi. Paola Maugeri che nella sua lunga carriera ha incontrato e intervistato più di 1300 artisti ci racconta come questi personaggi idolatrati e ammirati in tutto il mondo, non siano semidei moderni ma persone normali che cercano nella musica la forza per ottenere risultati straordinari, spesso sfidando i propri limiti. E se ci sono riusciti loro, possiamo farlo anche noi, attingendo alla nostra innata capacità di resistere alle prove che la vita ci sottopone, trasformando la fatica e il dolore in energia positiva: mettendo in pratica la dote resiliente che come dice Patti Smith” è dentro ognuno di noi, nessuno escluso.” Perché se è vero che “La vita è l’arte dell’incontro” come amava ricordare il grande musicista brasiliano Vinicius De Moraes, allora a ben guardare, nulla succede per caso, tutti gli incontri nella nostra vita hanno un senso e uno scopo; il più delle volte lo comprendi anni dopo, o magari mai, ma il senso è quello e nessuno è ancora riuscito a convincermi del contrario”.

Domenica 10 giugno, alle ore 11:00, incontro con la scrittrice Rosa Teruzzi con “Non si uccide per amore”, edizioni Sonzogno. Condurrà Ambretta Sampietro. Un biglietto, ormai ingiallito, trovato in una vecchia camicia a quadri nel fondo di un armadio, riporta la memoria di Libera, la fioraia del Giambellino, all’episodio più doloroso della sua vita. Quella camicia è del marito, ucciso vent’anni prima senza che mai sia stato trovato il colpevole, e quel biglietto sembra scritto da una donna. Ma tanto tempo è passato: perché riaprire antiche ferite? Libera ha sempre cercato di dimenticare, piano piano ha messo su un’attività che funziona, se la cava abbastanza bene, altri uomini la sfiorano e la corteggiano. Eppure, quel buco nero della sua esistenza continua a visitare le sue notti insonni, tanto più che – ora lo vede bene – alcuni particolari, nell’archiviazione del caso, la convincono sempre meno. E così, dopo essersi improvvisata detective, nei romanzi precedenti, per risolvere i casi degli altri, questa volta Libera vuole trovare il coraggio per rivangare le vicende del suo passato. Con l’aiuto della madre, eccentrica insegnante di yoga dalla battuta facile e dai costumi spregiudicati, e di una giovane cronista di nera con un sesto senso per i misteri – e nonostante la vana opposizione della figlia poliziotta – Libera si spingerà dalla sua Milano fino in Calabria, per trovare una risposta alle domande che l’opprimono da vent’anni e per guardare in faccia l’amara verità. E per scoprire che forse il nemico si nasconde molto più vicino di quanto avesse mai immaginato.