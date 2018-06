Ascoltare Beethoven a Villa Bozzolo

Domenica 24 giugno alle ore 19.00 terzo appuntamento di “Interpretando suoni e luoghi” 10°anno, nel territorio della Comunità Montana Valli del Verbano promotrice della Rassegna, nella stupenda ambientazione del parco di Villa della Porta Bozzolo a Casalzuigno.

Continua nella rassegna l’intento di far vivere musica di qualità all’interno dei gioielli del nostro territorio e Villa della Porta Bozzolo, con il fascino e la bellezza di tutti i suoi ambienti regala sempre un incanto ai suoi visitatori.

Ad esibirsi nell’esecuzione della Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68 “Pastorale” di Beethoven l’ensemble tutto al femminile Beethoven.cam: Silvia Tuja al flauto, Laura Riccardi al violino, Elisabetta Soresina al

violoncello e Chiara Nicora al pianoforte.

L’ensemble è nato intorno al progetto di esecuzione integrale delle Sinfonie di Beethoven nelle trascrizioni per flauto, violino, violoncello e pianoforte di Johann Nepomuk Hummel, a cura dell’Accademia Orchestrale del Lario.

Nello spirito che caratterizzava le esecuzioni di musica da camera dell’epoca, le quattro musiciste con un ricco curriculum personale e legate da un interesse comune per la ricerca in ambito musicale, condividendo le loro numerose precedenti esperienze di collaborazione in formazioni cameristiche anche con strumenti antichi, nel 2015 hanno intrapreso un percorso per riportare la musica sinfonica nella dimensione della Hausmusik ottocentesca.

L’ensemble ha debuttato nel 2016 al Teatro Comunale San Teodoro di Cantù nel quadro del Festival “Il Maggio della Grande Musica”, in seguito al Teatro Sociale di Como, alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese, all’Abbadia di Ganna, a Villa Caldogno (Vicenza) al Festival di Mantova 2017.

Si ringrazia Il Fondo Ambiente Italiano FAI per l’ospitalità. Il concerto è ad ingresso libero.