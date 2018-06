Asfaltatrice in fiamme, gli operai evitano il peggio

Sarebbe potuta finire con una grande esplosione, molti più danni e probabilmente anche feriti. E invece -fortunatamente- l’incidente che ha coinvolto un’asfaltatrice a Olgiate Olona si è concluso in una maniera ben più lieve, grazie alla prontezza di riflessi degli operai che stavano lavorando su quel mezzo.

Tutto è successo in via Piave ad Olgiate Olona quando intorno alle 19.30 è scattato l’allarme. Ancora non sono chiare le cause che hanno innescato il fuoco sull’asfaltatrice, ma ciò che è certo è che quando il fuoco ha iniziato a divampare gli operai hanno capito subito quello che stava per succedere e quindi hanno rimosso la bombola di GPL presente sul mezzo (la bombola serve al funzionamento del macchinario, ndr) prima che tutto il veicolo fosse avvolto dalle fiamme.

E’ toccato poi ai vigili del fuoco domare l’incendio, intervenendo in forze con un’autopompa e un’autobotte. Le fiamme sono state spente e l’area messa in sicurezza.