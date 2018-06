Asfaltature, “Appello accolto, la Provincia interviene”

Riceviamo e pubblichiamo la nota per il Gruppo Consiliare “Per Gavirate Groppello, Oltrona e Voltorre” dal Capogruppo Gianni Lucchina in merito alle asfaltature nella zona delle scuole superiori di Gavirate

Sono trascorsi poco più di 30 giorni da quando denunciammo la situazione viabilistica nella zona adiacente alle scuole superiori E. Stein.

Prima sono intervenuti rattoppando le buche ora hanno realizzato il nuovo manto stradale.

Fin dall’inizio mi sono confrontato con il Vice Presidente della Provincia, Marco Magrini che mi aveva assicurato che sarebbero intervenuti al più presto con un piano di interventi straordinari e mi aveva preannunciato che nel piano di manutenzione ordinaria era stata inserito anche un altro tratto viabilistico di Gavirate, viale Verbano di competenza della Provincia.

La Provincia ha mantenuto gli impegni, ha sistemato quel tratto al centro della nostra denuncia ma ha anche rifatto il manto di Viale Verbano.

Viale Verbano era sicuramente una strada non disconnessa, certo non posso altro che essere contento che abbiano riasfaltato, mi domando però, visto che i soldi sono sempre i nostri, se non era possibile asfaltare altri tratti malconci di strade provinciali sul territorio di Gavirate.

Sarebbe auspicabile che la Provincia pianifichi i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in stretto rapporto con i singoli Comuni.

Il Presidente della Regione, Attilio Fontana ha proposto di assegnare alle Provincie le strade assicurando le opportune coperture economiche, auspichiamo che questa proposta diventi operativa celermente, aiuterà il nostro territorio a garantire strade sempre più sicure, consentirà di avviare piani di manutenzione senza attendere sempre tempi lunghi e numerose sollecitazioni.

Solo a titolo di cronaca, mi è stato risposto che la mia sollecitazione era pretestuosa poiché avevano già concordato lavori e tempi.

Mi domando allora, visto che erano mesi che la situazione in zona E. Stein era quella da noi denunciata, perché non sono intervenuti prima?

Per il Gruppo Consiliare Per Gavirate Groppello, Oltrona e Voltorre Il Capogruppo Gianni Lucchina