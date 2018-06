Aspettando le Frecce. Anticipazioni e preparativi dello show

Il grande weekend delle Frecce Tricolori si avvicina e le due “gemelle” del Basso Verbano, Arona (che organizza l’evento) e Angera (in posizione privilegiata in quanto situata sulla riva opposta), si preparano ad accogliere migliaia di visitatori e appassionati.

Arona Airshow del Lago Maggiore è l’appuntamento organizzato nel fine settimana dal 29 giugno al 1 luglio. Il programma, oltre alle esibizioni delle pattuglie acrobatiche, prevede anche una serie di iniziative collaterali su entrambe le sponde.

ARONA: SHOW DEI CIELI, PLANETARIO E SIMULATORE DI VOLO

Ad Arona, come annunciato dal sindaco Alberto Gusmeroli, sulla sua pagina di Facebook è quasi tutto pronto per dare il via ai «tre giorni di spettacoli aerei, dal sorvolo di una mongolfiera agli elicotteri, idrovolanti, pattuglie acrobatiche e assi dell’aria, per culminare il 30 giugno e 1 luglio con le Frecce Tricolori. Ai giardini pubblici: il Planetario, il simulatore di volo, alianti ed elicotteri e tantissimi stand per la gioia degli appassionati di aeronautica ma non solo. La mostra sul grande Francesco Baracca ed il pittore Andrea Gnochi. Una tre giorni spettacolare ed imperdibile con sorvoli che abbracceranno tutto il lago Maggiore».

Il primo cittadino, che già aveva portato le Frecce sul Verbano nell’estate del 2016, ribadisce la volontà di impegnarsi affinché lo spettacolo diventi «un appuntamento fisso per gli amanti del volo e ogni volta sempre più ricco di eventi, per un territorio che cresce e vive di turismo».

ANGERA: L’AEROPORTO IN MINIATURA E LE INSTALLAZIONI A TEMA

L’evento, come già avvenuto nella scorsa edizione, porterà presumibilmente anche diverse centinaia di visitatori nella cittadina della Rocca. Anche ad Angera dunque, sono in corso i preparativi per accogliere chi raggiungerà il comune per assistere allo spettacolo della pattuglia acrobatica.

«Stiamo lavorando agli ultimi dettagli e nei prossimi giorni avremo il programma completo delle iniziative – spiega il primo cittadino, Alessandro Molgora -. Nei giorni dell’AirShow il palazzo comunale di Angera ospiterà una serie di installazioni a tema aeronautico, sarà inoltre riprodotto il “Joe Scalise International Airport” realizzato da Giuseppe Scalise, un grande plastico che riproduce un’aerostazione immaginaria composta da ben sette aeroporti fra i più famosi al mondo (New York, Malpensa, Toronto, Los Angeles, Shangai, Hong Kong, Denver). A questo si aggiungeranno altri appuntamenti e le proposte dei locali pubblici e dei commercianti. Naturalmente stiamo lavorando anche sul piano logistico per organizzare al meglio la viabilità e garantire lo svolgimento in sicurezza di tutta la manifestazione».

