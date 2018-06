Assessori regionali alla festa di estrema destra, Astuti (PD): “Sarebbe un fatto gravissimo”

“Se fosse confermata la partecipazione di diversi rappresentanti della Regione alla festa del movimento di estrema destra Lealtà e Azione sarebbe un fatto grave. Forse ancor più grave sarebbe la partecipazione dell’assessore regionale alla cultura. Spero, almeno, che non si permettano in quell’occasione di rappresentare in veste ufficiale Regione Lombardia e se così fosse ne chiederemo conto al presidente Fontana. Intanto chiediamo al Prefetto di Milano se non intenda intervenire per impedire l’evento di una formazione di estrema destra nelle cui manifestazioni compaiono simboli che si richiamano al periodo fascista e nazista.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd e segretario provinciale di Varese Samuele Astuti alla notizia della partecipazione alla Festa del Sole di Lealtà – Azione (Abbiategrasso, 6 e 7 Luglio), annunciata dagli organizzatori e presente sulla locandina, degli assessori regionali al welfare Giulio Gallera e a Cultura e Autonomia Stefano Bruno Galli.