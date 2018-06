Assistenza e aperture straordinarie, così Busto “affronta” la carta d’identità elettronica

4.290. E’ questo il numero di carte d’identità elettroniche che l’anagrafe di Busto Arsizio ha rilasciato da inizio anno ad oggi. Un numero enorme di richieste che è stato affrontato dagli uffici della città con una doppia linea di interventi grazie ai quali i tempi di attesa sono scesi a “soli” due mesi.

Aperture pomeridiane

Proprio per gestire il grande numero di appuntamenti di chi si è registrato tramite il sito del Ministero dell’Interno (https://agendacie.interno.gov.it) dal 3 aprile gli uffici sono stati aperti anche al martedì e al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Questa operazione ha permesso di evadere 558 carte d’identità in più rispetto alle pratiche sbrigate al mattino.

“A fine giugno la sperimentazione sarà interrotta -spiegano da Palazzo Gilardoni- ma dato che l’apertura pomeridiana ha dato esiti positivi e che anche la customer satisfaction ha registrato l’apprezzamento dei cittadini che non hanno la possibilità di recarsi all’Ufficio anagrafe in orari mattutini, a settembre sarà proposta una nuova articolazione oraria che permetterà l’erogazione di altri servizi in orario pomeridiano. La sperimentazione attuata per le carte d’identità ha quindi permesso di trasformare una criticità in un’opportunità di miglioramento dei servizi alla cittadinanza in generale”.

Questi accorgimenti hanno fatto in modo di portare a 2 mesi i tempi di attesa. L’anagrafe comunque offre la possibilità di fissare appuntamenti extra per urgenze motivate (viaggi, concorsi etc.) riuscendo così ad emettere la carta d’identità elettronica. Un procedimento che però richiede almeno 5 giorni lavorativi, quindi nei casi di estrema urgenza gli operatori sono ancora in grado di rilasciare quella cartacea.

L’assistenza dell’Ufficio Relazioni col Pubblico

Il Comune ha anche avviato un servizio di assistenza tramite il suo Ufficio Relazioni con il Pubblico e da inizio anno sono ben 2.246 i cittadini che si sono presentati agli sportelli per effettuare una prenotazione assistita. “Gli operatori dell’URP danno assistenza anche telefonica al numero verde gratuito 800 017 463 a chi da casa propria ha difficoltà a completare la procedura per chiedere l’appuntamento”, spiegano dal Comune. Un servizio telefonico che è molto piaciuto dal momento che in 6 mesi sono state 3.000 le telefonate arrivate.

Si ricorda che l’Ufficio si trova in Via A. da Giussano, 12 angolo Viale Cadorna, al secondo piano ed è aperto dal lunedì, martedì e venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e mercoledì dalle 9,00 alle 16,00, la mail è urp@comune.bustoarsizio.va.it.Ulteriori informazioni sul rilascio della carta d’identità elettronica e alle modalità di prenotazione del servizio sono disponibili sul sito istituzionale cliccando qui.