Astuti (Pd): «Liste d’attesa, le responsabilità sono della Regione»

«Fontana non scarichi sul governo precedente il problema delle liste d’attesa, piuttosto prenda esempio da chi, come la Regione Emilia Romagna, ha ridotto concretamente le attese».

Lo ha detto oggi il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti in merito alle dichiarazioni del presidente lombardo Attilio Fontana sulle liste d’attesa in sanità: «Le liste, a suo dire, sarebbero esclusivamente dovute ai vincoli statali per l’assunzione di medici, ma non può scaricare sul Governo precedente una responsabilità che non ha».

«Se la Regione fosse almeno capace di mettere insieme le agende del pubblico e del privato sarebbe già in grado di garantire almeno un 20% di abbattimento delle liste – conclude Astuti – C’è un’evidente incapacità di programmare da parte della Regione, che non perde però l’occasione di fare scarica barile. Ora che c’è un governo giallo – verde e che l’autonomia, a quanto dicono, è alle porte, ci aspettiamo di vedere le liste d’attesa magicamente azzerate nel giro di poco tempo».