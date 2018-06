Astuti: “Per il Pd si è invertito il trend, complimenti agli amministratori eletti”

“Il risultato del Partito Democratico a livello nazionale è sostanzialmente positivo e va a invertire un trend culminato nelle elezioni del 4 marzo con il risultato delle elezioni politiche”.

Il segretario provinciale del Partito Democratico e consigliere regionale Samuele Astuti guarda al voto di domenica come ad un trend che per il suo partito si è invertito dopo la scia negativa delle regionale e delle politiche di quest’anno.

“Il Partito Democratico consegue un risultato eccezionale a Brescia dove Del Bono viene riconfermato al primo turno Sindaco della città in modo convinto e con ampio consenso – spiega Astuti -. In generale il centrosinistra che si apre al civismo rappresenta un modello di governo e proposta credibile per le comunità locali”.

Quindi l’analisi sul voto locale dove quasi tutti i comuni al voto hanno proseguito sulla linea della continuità ad eccezione di Lonate Pozzolo dove l’equilibrio dei poteri si è capovolto.

“Un plauso a Nadia Rosa, nuovo Sindaco di Lonate Pozzolo, che saprà dare alla città la discontinuità che merita – spiega Astuti guardando i risutati -. Le mie migliori congratulazioni anche a Giammario Bernasconi che potrà dare continuità al buon governo di questi 5 anni ad Azzate anche per il prossimo quinquennio. Rammarico, invece, per il risultato di Venegono Superiore, dove l’ottimo candidato Lorenzin, con una bella squadra, vede sfumare per un soffio (6 voti di scarto) l’obiettivo della vittoria. Un ringraziamento particolare a Matilde Ceron, giovane democratica, che si è messa a disposizione della squadra costruendo un bel progetto per Jerago con Orago che dovrà proseguire anche per il futuro. Da parte mia i miei migliori auguri di buon lavoro a tutti i Sindaci e amministratori eletti: sono certo sapranno mettere al primo posto i bisogni dei propri territori”.