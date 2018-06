Attacco spuntato, i Blue Storms si fermano a Bologna

Si è chiuso a Bologna il campionato – fino a lì perfetto – dei Blue Storms Busto Arsizio, capaci di arrivare sino alle semifinali della Seconda Divisione di football americano e battuti dai favoriti Warriors, i padroni di casa e numeri 1 del ranking nazionale.

All’Alfheim Field di Parco Lunetta Gamberini, i rossoblu hanno messo in campo la propria difesa, tradizionalmente ottima, tanto che i Warriors hanno dovuto faticare parecchio per “bucare”. Ma sul fronte offensivo i Blue Storms non sono riusciti a essere incisivi e hanno sbattuto a più riprese contro la difesa bolognese. Un problema che era già emerso nei turni precedenti e che nel capoluogo emiliano – contro un’avversaria molto forte – è risultato decisivo. (Foto G. Villanova/Blue Storms)

Il 26-3 decretato al fischio conclusivo ha tolto a Busto la speranza di arrivare a giocare il Silver Bowl, la finale del campionato di Seconda, in programma a Parma: gli Warriors sfideranno i Pretoriani Roma che hanno espugnato il campo dei Saints Padova con un netto 3-28.

«Ci siamo confermati nell’elite della nostra categoria: perdere contro una squadra come i Warriors ci può stare» ha detto al termine del match l’head coach di Busto, Riccardo Lo Presti. «L’ottima prova della difesa ha dimostrato che Blue Storms si meritano la posizione che ricoprono nel ranking. Purtroppo l’attacco non è stato all’altezza e di questo mi assumo ogni responsabilità Ringrazio tutto lo staff per il grande lavoro svolto: gli infortuni hanno funestato la nostra preparazione ma abbiamo centrato un risultato comunque importante».

«A Bologna abbiamo incontrato una squadra ben attrezzata per vincere il titolo – è invece l’opinione del presidente Fabio Parma – Da parte nostra c’è solo il rammarico di non esserci espressi al massimo delle potenzialità. Uscire in semifinale contro un team che fa parte dell’elite del football italiano significa aver affrontato un campionato da protagonisti ma questo non ci basta. Analizzeremo quali saranno le migliorie da mettere in atto». Parma snocciola poi alcuni numeri importanti: «In 5 anni di Seconda Divisione abbiamo vinto 33 partite con 14 sconfitte, ma abbiamo perso solo quattro volte negli ultimi tre anni. Siamo imbattuti in casa da 18 incontri, siamo andati ai playoff quattro volte di fila ottenendo due semifinali. Siamo determinati a proseguire e migliorare questo percorso».