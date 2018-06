Attività non autorizzate, sanzionato il “The Bunker” in via Manin

Nella notte tra sabato 9 e domenica 10 giugno la Polizia locale di Varese ha svolto alcune ispezioni in un locale noto come “The Bunker” di via Manin, in seguito anche ad alcune segnalazioni giunte al Comando.

Nel corso degli accertamenti gli agenti hanno riscontrato alcune violazioni tra le quali l’attività non autorizzata di somministrazione di alimenti e bevande.

Inoltre la Polizia locale ha constatato come il locale fosse adibito a discoteca senza però avere le necessarie autorizzazioni e le certificazioni anche in merito alla sicurezza e tutela della clientela presente come ad esempio la certificazione per la prevenzione incendi e per l’agibilità dell’immobile. In sostanza, seppur il locale risultasse chiuso da tempo e privo delle autorizzazioni per riprendere le attività, continuava a svolgere attività di pubblico spettacolo. Dopo i vari accertamenti la Polizia locale ha emesso diverse sanzioni per le violazioni commesse e ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica.