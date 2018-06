Auto abbatte due pali sulla Varesina

nel comune a Castiglione Olona (Va), sulla Statale 233 “Varesina”, il conducente di un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’automobile andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale e un lampione, abbattendoli entrambi. Questa mattina, sabato 2 giugno, alle ore 5 e 30 (Va), sulla Statale 233 “Varesina”, il conducente di un’autovettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’automobile andando a sbattere contro un palo della segnaletica stradale e un lampione,

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza il veicolo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere il conducente, un uomo di 64 anni, che è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Tradate. Le strutture danneggiate sono state rimosse e l’area messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri.