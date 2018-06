Auto abbatte traliccio dell’alta tensione sulla Sp1. Code a Capolago

Un’auto ha abbattuto un traliccio dell’alta tensione sulla Sp1 in località Capolago. Il fatto è accaduto poco dopo le 8 e 30, all’altezza dei due distributori di benzina. Il conducente, per ragioni ancora da accertare, ha perso il controllo della auto finendo fuori strada contro un traliccio dell’alta tensione (15.000V).

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere la persona.

L’area è stata interdetta e la strada provinciale chiusa al traffico in attesa delle operazioni di ripristino da parte dei tecnici della società elettrica.

L’intervento è attualmente in corso e si stanno registrando disagi per la viabilità, il traffico veicolare è stato deviato su strade limitrofe.Non si registrano feriti sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale, non si registrano feriti ma lunghe code di auto.