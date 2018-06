Auto d’epoca e tornei, torna sound e sport

Ritorna come ogni anno la manifestazione sportiva e musicale dei ragazzi dell’associazione “ASD Centro Giovanile Luce di Sumirago”.

La settimana di festa si aprirà sabato 9 giugno con il torneo “Volley dei colori” organizzato dalla “Volley Sumirago” e la festa di fine anno delle scuole primaria e secondaria organizzata dall’ “Associazione Genitori di Sumirago”.

Si proseguirà domenica 10 giugno con l’arrivo di Auto e Moto d’epoca, in occasione dell’annuale raduno de “Le Vecchie Glorie Albizzate”. Sfilata che partirà da Albizzate alle ore10 e terminerà a Sumirago con pranzo aperto al pubblico.

Dopo uno stop di tre giorni, si ripartirà giovedì 14 con il torneo “Sumirago junior CUP”, dedicato ai piccoli calciatori che potranno sfidarsi sino alla finale di domenica. Venerdì invece si ballerà in compagnia di “Dj Mosca” con la dance dei mitici anni 90, mentre il sabato sera sarà dedicato al ballo Country e alla cena tipica Western.

Si concluderà domenica 17 con il torneo di Tennistavolo aperto ad amatori e agonisti. Per tutte queste date non mancheranno giochi e attrazioni per bambini, panini, grigliate di carne, fritti di pesce e buona birra.