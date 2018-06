B maschile: Saronno conferma Leidi ma rifonda la squadra

Terminata la stagione agonistica, che ha visto la Pallavolo Saronno arrivare a giocarsi la promozione in Serie A2, è tempo di stilare nuovi programmi in casa biancoazzurra. L’annata della squadra di coach Leidi è stata giudicata in modo positivo dai vertici della società – sul risultato finale hanno inciso anche gli infortuni che hanno colpito pedine cruciali come Coscione, Spairani e Falanga – ma il presidente Berlusconi è intenzionato a una rifondazione del gruppo della Serie B.

L’uomo chiave rimarrà però Pierluigi Leidi: il tecnico è stato confermato per il quarto anno consecutivo sulla panchina degli “Amaretti” dopo aver centrato per due volte consecutive risultati di rilievo (nel 2017 la squadra ottenne la promozione in A2 ma rinunciò a salire).

La rosa della squadra però sarà profondamente cambiata rispetto al torneo appena concluso. Lo spiegano il ds Roberto Munk e il team manager Davide Bagatin, a propria volta confermati e al lavoro sul volley-mercato. «Abbiamo vinto il girone senza troppe difficoltà ma poi non siamo riusciti a salire in A2 – spiega Munk – Ora vogliamo correggere alcune sbavature viste nella stagione. Vogliamo riportare la cultura del lavoro in palestra, una filosofia che deve essere gratificante per i giocatori e per tutto il gruppo che lavorerà nel rispetto di ogni singolo componente della società. Una filosofia che porti il giocatore a combattere su ogni palla sia per il risultato, sia soprattutto per il frutto del lavoro svolto in settimana in allenamento».

«Ormai conosciamo bene questa categoria – è il parere di Bagatin – e presteremo attenzione alla posizione in classifica. Voglio però che le energie di tutti siano orientate nel creare un gruppo nuovo e giovane che abbia rispetto nell’impegno proprio ed altrui. Un ambiente sereno e appagante dove il giocatore si senta protagonista all’interno di un collettivo che abbia lo stesso obiettivo».

Parole che lasciano intendere come all’interno dello spogliatoio di Saronno non tutto sia filato liscio nel corso dell’annata agonistica appena terminata. Dalla squadra 2017-18 comunque saranno confermati alcuni uomini di esperienza, come sottolineano gli stessi dirigenti: «Tre le mosse chiave future – dice Bagatin – riconferma di elementi esperti che si sono messi in luce per valore tecnico, professionalità, attenzione alla squadra e all’obbiettivo collettivo. Crescita di risorse giovani già testate nella scorsa stagione che avranno la possibilità di cimentarsi in prima linea. Investimento su elementi giovani ed emergenti di realtà limitrofe a Saronno».