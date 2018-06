Badante infedele, ruba al suo assistito 75 mila euro

Rubava i soldi al suo assistito 75enne, per un totale di 75 mila euro sottratti negli anni.

I carabinieri di Azzate hanno arrestato una donna di 53 anni di Varese dopo una serie di controlli appositamente avviata per tutelare le cosiddette “fasce deboli”.

La badante sarebbe riuscita a sottrarre una somma così consistente di denaro all’anziano, prelevando tutti i mesi dal bancomat di quest’ultimo l’importo da questi percepito a titolo di pensione. La vittima, che si era affidata proprio alla donna perché gli curasse la pratica per la concessione della pensione, era però ignara del fatto che il beneficio gli fosse stato concesso e così la donna avrebbe, nel frattempo, approfittato della buonafede dell’uomo per incassare tutti i mesi, da circa cinque anni, l’importo dell’erogazione previdenziale.

L’uomo, rimasto senza casa, aveva iniziato a vivere all’interno della sua auto in un parcheggio di una stazione ferroviaria. Alcuni conoscenti, insospettiti dalla vicenda, hanno però dato l’allarme ai carabinieri, consentendo l’avvio delle indagini e l’arresto della donna, che è stata sorpresa in flagranza di reato mentre effettuava il consueto prelievo della pensione, pari a 600 euro, dal bancomat della vittima. L’arrestata, denunciata con per furto aggravato, truffa aggravata e altro, dopo le formalità di rito è stata posta agli arresti domiciliari, come da disposizioni dell’autorità giudiziaria che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri di Azzate.

La refurtiva relativa all’ultimo prelievo dalla donna è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Sono in corso ulteriori indagini per verificare se la donna abbia agito da sola o con l’ausilio di eventuali complici.