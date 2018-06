Ballafon inaugura una comunità per accogliere i minori

Ballafon inaugura la sua prima Comunità Educativa di Pronto Intervento per Minori: si chiama “Sant’Agapito”è in Via Virgilio 97 a Varese

All’inaugurazione, prevista per venerdì 1 giugno alle 12, sarà presente l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Varese, Roberto Molinari.

Ballafon nasce nel 2006 da un progetto di Seydou Konate, arrivato in Italia nel 1991 dalla Costa d’Avorio suo paese di origine, che, dopo aver provato in prima persona il difficile e a volte doloroso stato di migrante, decide di mettersi al servizio dei bisogni delle fasce più deboli, in particolare dei migranti, e a seguito dell’emergenza sbarchi si rende disponibile all’accoglienza diffusa dei richiedenti asilo.

E’ una cooperativa multiculturale, composta da soci provenienti da ogni parte del mondo, che identifica la diversità etnica e culturale come un valore fondamentale da salvaguardare come patrimonio dell’intera società, svolgendo un’attività multidisciplinare per favorire lo scambio culturale tra i popoli e il loro reciproco riconoscimento nel rispetto dell’identità di ciascuno.

Partendo dal valore di ogni singola persona e attraverso un’attività dialettica con i diversi enti istituzionali, Ballafon si pone come l’anello di congiunzione tra questi ultimi e “il popolo dei migranti”, operando sul territorio affinché venga recepita correttamente la normativa vigente, facilitando il processo di regolarizzazione degli extracomunitari supportandoli in tutte le diverse fasi, promuovendo attività ed eventi multiculturali.

Dal 25 maggio 2018 Ballafon ha aperto la Divisione Minori con la comunità educativa di Pronto Intervento per Minori “Sant’Agapito”, situata in Via Virgilio, 97, tra Sant’Ambrogio e Fogliaro a Varese: la comunità può accogliere fino a 5 minori in difficoltà.

I ragazzi accolti sono di età compresa idealmente tra 11 e 18 anni, maschi, in gruppi distinti per genere ed età, offrendo la possibilità di un prosieguo amministrativo fino a 21 anni a chi è cresciuto in comunità: minori inviati dai servizi territoriali, possibilmente con decreto del Tribunale per i Minorenni.