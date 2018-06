Balli, writers e bancarelle alla festa di “Benvenuta estate”

L’associazione “Punto di vista“, che ha sede Caidate di Sumirago, continua la tradizione delle feste popolari, organizzando una festa benefica “Benvenuta estate“, che quest’anno non si svolgerà presso le corti bensì presso il campo sportivo di Sumirago in Via Carducci.

La festa sarà aperta a tutti i cittadini e si svolgerà nella serata di sabato 30 giugno e domenica 1 luglio ed entrambe le giornate saranno animate da attrazioni per adulti e bambini.

Nella serata di sabato dalle ore 17 spiccherà l’esibizione di un gruppo di atleti con spade coreane e a seguire una serata musicale con balli di gruppo, liscio e disco dance, il tutto accompagnato da del buon vino e dell’ottimo cibo.

Nella giornata di domenica, sin dal mattino alle ore 10 ci sarà un’esposizione di bancarelle, intrattenimenti per adulti e bambini, tra cui spiccherà l’esibizione di un gruppo di arcieri e i “Writers” che dipingeranno su tavole di legno a ritmo di musica.

Seguirà l’esibizione del duo di artisti “I du matt”, che rallegreranno la serata di domenica con musica, kabaret e karaoke. Inoltre il duo presiederà l’estrazione di una lotteria. Il servizio ristorazione sarà aperto sia a pranzo che a cena.