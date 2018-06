I bambini creano con la natura “an plein air”

Ultimo appuntamento mercoledì 27 giugno alle ore 17 con il laboratorio “Bambini an plein air” promosso dal centro Nicora Garden di Varese in collaborazione con la libreria Potere ai bambini.

La natura è l’artista più creativo che ci sia, offre una varietà sconfinata di materiali che si possono comporre o trasformare usando la fantasia. Immersi tra le piante del centro Nicora Garden di via Carnia 133, i bambini potranno giocare a fare arte con i regali che la natura offre loro, guidati da Irene Landoni, specializzata in architettura dei giardini, esperta in botanica e artista appassionata.

Per bambini dai 3 anni in su. L’attività è su prenotazione e ha un costo di 10 euro a bambino.

Per iscrizioni: info@potereaibambini.it oppure 03321692199