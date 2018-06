Bandi, Busto e Castellanza stringono un patto per contare di più

Il Comune di Busto Arsizio ha istituito l’ufficio Attrazione Risorse con l’obiettivo di partecipare a gare e bandi per ottenere finanziamenti regionali, nazionali ed europei e allarga alla vicina Castellanza la possibilità di usufruire di questa struttura.

Proprio per ottimizzare la capacità di accesso ai finanziamenti banditi ed intercettare così maggiori risorse pubbliche,è più che mai necessario per le amministrazioni comunali definire nuovi modelli di organizzazione ed un approccio condiviso tra le amministrazioni del territorio che possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento.

Per questo il Comune di Castellanza, con cui sono in corso diverse forme di collaborazione anche in ambiti diversi, ha richiesto di potersi avvalere dell’ufficio Attrazione Risorse e delle professionalità allo stesso assegnate, attraverso la stipula di un Protocollo di Intesa che possa avviare, a titolo sperimentale, una collaborazione tra i due enti.

L’amministrazione bustocca ha valutato positivamente l’opportunità di aderire alla proposta proprio in considerazione del ruolo sempre più importante che stanno assumendo, nelle politiche europee e nei programmi di finanziamento, le città in quanto ambienti globali con grande concentrazione di popolazione.

La collaborazione consentirebbe di intercettare anche quei bandi a carattere regionale, nazionale o europeo dove è richiesta l’esistenza di accordi di partenariato così da poter contare su una massa critica più vasta, intercettare maggiori risorse pubbliche e private e garantire valore aggiunto allo sviluppo economico e sociale del territorio, anche superando le logiche puramente comunali.