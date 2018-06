Il bar del parco don Mascheroni riapre al pubblico e fa festa col Fagnano Calcio

Il parco don Mario Mascheroni di Bergoro cambia gestione e apre oggi ai cittadini con una festa dedicata alla squadra di calcio cittadina con un aperitivo per festeggiare la vittoria del girone nel campionato di Prima Categoria e il salto in Promozione.

L’Associazione Luppolando (in procinto di diventare una srl) ha scelto di inaugurare la nuova gestione del bar e del parco con una festa alla quale parteciperanno giocatori, dirigenti e il sindaco Federico Simonelli.

L’associazione, creata da Stefano Montagnolo, Igor Zanella, Sabrina Scala e Vanessa Casonato gestirà la struttura comunale per i prossimi 6 anni il verde pubblico del parco e il bar che hanno intenzione di trasformare in una birreria artigianale.

Igor Zanella, infatti, è un produttore di birra artigianale con il birrificio Selva che verrà inglobata nella srl che sta nascendo. Ci lavoreranno almeno 15 persone e proporrà, oltre alle migliori birre artigianali italiane ed estere, anche piatti freddi con prodotti a km zero, gelati artigianali, colazioni e menù per la pausa pranzo: «Vogliamo creare un luogo di ritrovo per tutti i fagnanesi – fanno sapere dall’associazione – ma anche un locale che promuova la cultura birraia e il cibo di qualità dando spazio a produttori locali».

L’appuntamento con l’inaugurazione, aperta a tutti, è dunque per questa sera a partire dalle 18,30.