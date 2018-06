A Barasso e Luvinate arriva la carta d’identità elettronica

A partire dal prossimo 25 giugno i Comuni di Barasso e Luvinate rilasceranno la Carta d’Identità Elettronica (CIE), il documento di riconoscimento personale su supporto informatico che sostituisce la carta d’identità tradizionale.

La Carta d’Identità Elettronica sarà dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi come fotografia e impronta digitale ed è valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it). Conterrà inoltre l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi e tessuti.

Questo nuovo documento avrà validità di 10 anni e andrà gradualmente a sostituire, all’atto della loro scadenza, le vecchie carte d’identità cartacee.

I tempi per le operazioni di sportello per la definizione del documento variano dai 20 ai 30 minuti. Per questo il rilascio della CIE avverrà esclusivamente su appuntamento nei giorni e negli orari stabiliti dai vari Comuni (non sarà possibile richiedere la CIE senza appuntamento). Normalmente entro sei giorni lavorativi dalla data della richiesta ufficiale, il documento potrà essere spedito tramite posta a casa del richiedente.

Tutte le notizie relative a documenti, costi, apertura uffici e prenotazione appuntamento sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali o chiamando l’Ufficio Segreteria dei Comuni.