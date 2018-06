Beccato senza revisione all’1 giugno, ribeccato dieci giorni dopo

Dalle 21 alle 2 del mattino eseguiti 48 alcol test (tutti negativi), controllati 55 veicoli, emesse 15 sanzioni. E’ il bilancio del primo pattuglione serale estivo della Polizia Locale di Gallarate, “andato in scena” venerdì scorso.

Dallo scorso fine settimana, il comando di via Ferraris hanno prolungato l’orario di sevizio della pattuglia. Le due ore in più di presenza degli agenti sulle strade cittadine, come da indicazione dell’assessore Francesca Caruso, sono mirate ad aumentarne il livello di sicurezza. Gli agenti alterneranno la loro presenza tra il venerdì e il sabato, sempre senza mai dare punti di riferimento agli automobilisti.

Delle quindici sanzioni elevate nel corso dei posti di controllo in viale Milano e alla rotatoria di via Checchi, undici riguardano la mancata revisione del veicolo (in questo caso viene adoperata la Lince, strumento in grado di leggere a distanza la regolare manutenzione del mezzo, così come la scadenza dell’assicurazione). Uno dei veicoli è stato sottoposto a sequestro amministrativo di 90 giorni (con l’aggiunta di un verbale di 1.959 euro): l’inasprimento della sanzione è dovuto al fatto che lo scorso 1 giugno il proprietario era già stato fermato a Varese per la stessa irregolarità.

Uno l’automobilista multato per guida senza cintura, uno il guidatore sanzionato per uso del cellulare e uno il conducente trovato sprovvisto di patente.