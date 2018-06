Beckham e Milanello: “È il mio posto speciale”

«Milanello? Un posto dove mi sento a casa». Parola di David Beckham, ex calciatore, modello e uomo di spettacolo conosciuto in tutto il mondo.

In una lunga intervista pubblicata su Liberi Tutti, inserto del Corriere della Sera, a firma Matteo Persivale, Beckham si racconta a tutto tondo, in occasione della sua presenza a Milano per Armani, uno dei marchi di moda per cui è apprezzatissimo testimonial.

Di Milano e in particolare di Milanello, il centro sportivo del Milan nel territorio comunale di Carnago, nel Varesotto, l’ex centrocampista di Manchester United e Real Madrid ricorda «l’importanza della storia, che va oltre le cose che puoi toccare con mano e che ho potuto apprezzare e imparare nella mia permanenza al Milan – racconta Beckham -. Milanello non era il centro più avanzato del mondo sotto il profilo delle strutture, andava benissimo ma non c’era nulla di fantascientifico. Però lì ho capito fin dal primo giorno che respiravo la storia di un grand club. La storia è un valore, non la vedi ma la senti. Crea un clima speciale. Io a Milanello ci passavo le intere giornate, dal mattino alla sera alle sei. Perchè? Era un posto speciale. E per le persone che ci lavorano. Ecco, quell’esperienza da calciatore mi è servita per imparare un’altra lezione, quella dell’autenticità».

LEGGI TUTTA L’INTERVISTA SUL CORRIERE DELLA SERA