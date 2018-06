Bella e viva più che mai: 25 anni di restauri in Collegiata

Questa sera, venerdì 15 giugno, alle 21, nella Nuova Scolastica del Museo della Collegiata di Castiglione Olona, è in programma un’importante conferenza dedicata agli ultimi venticinque anni di restauri nel Complesso della Collegiata.

L’incontro, intitolato “La Collegiata vive”, sarà tenuto dall’architetto Ovidio Cazzola, che ha diretto gli interventi più importanti e che, ripercorrendo alcune delle tappe più significative di una storia virtuosa di recupero e riqualificazione, allungherà lo sguardo verso il futuro.

Un’opportunità molto interessante per conoscere tanti aspetti della storia recente del luogo-simbolo di Castiglione Olona.

«Venticinque anni fa don Maurizio Galli avviava una nuova fase di vita della nostra Collegiata – racconta l’architetto Cazzola – Occorreva assumere decisioni non più rinviabili. Il campanile, la copertura della Collegiata, le murature, le loro decorazioni in cotto richiedevano interventi urgenti di manutenzione straordinaria. La cascina vicina era ormai ridotta a un rudere. La torre del Battistero e il suo portico di ingresso avevano bisogno della reintegrazione delle coperture. Gli affreschi della Collegiata e del Battistero chiedevano attenzione per la loro conservazione. Anche le antichissime mura della fortificazione avevano bisogno di interventi. Si doveva far rivivere la Collegiata, il suo significato e le sue memorie storiche. Le decisioni di don Maurizio hanno avuto seguito con quelle assunte da don Fabrizio Cuccurullo, da don Tarcisio Colombo, da don Ambrogio Cortesi.

E’ importante ricordare il percorso compiuto, spiegano gli organizzatori della conferenza: «Con la nuova copertura della Collegiata, il restauro del campanile, il nuovo ingresso al complesso monumentale, la nuova sala convegni, il nuovo luogo di ristoro ricavato con la reintegrazione della cascina; la ripresa delle coperture della torre del Battistero, la sistemazione del suo ingresso e dello spazio di visita interno, i restauri degli affreschi. Ricorderemo insieme questi avvenimenti documentati da varie riprese fotografiche. Per continuare l’impegno di tutti per questa nostra storia, per questa nostra bellezza».

Una serata da non perdere non solo per chi ha collaborato con la Collegiata in questi anni e per tutti coloro che desiderano porsi al servizio di questo patrimonio unico, ma anche per chi vuole conoscere la storia e le prospettive future di questo patrimonio di arte e bellezza.

«Siamo molto grati all’architetto Cazzola – dice il direttore del Museo Dario Poretti – Da oltre 25 anni la sua professionalità ha permesso un recupero attento e funzionale del complesso monumentale della Collegiata, trasformato con sapiente intelligenza in un vero e proprio Museo».

La conferenza è ad ingresso libero.