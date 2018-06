Bellezza e nuove tendenze: cosa cambia nel mondo dell’estetica

Un settore da sempre ritenuto uno dei più floridi del nostro paese e che negli ultimi anni ha mantenuto standard elevati malgrado la crisi economica. Per dirla con un dato inequivocabile, negli ultimi due anni tutto ciò che ruota attorno al concetto di bellezza ha avuto una crescita di affari pari al 56%: il tutto mentre le attività ordinarie sono costrette a fare i conti con la crisi che le porta spesso e volentieri a chiudere bottega.

Anche se parliamo di attività che operano in questo campo, si assiste ad una crescita pari a circa 1000 nuove imprese ogni anno: dai parrucchieri alle palestre passando per i centri benessere e istituti di bellezza di varia natura. Una costante in tutto il comparto.

A cosa si deve questo stato di salute del settore estetico? I fattori sono molteplici, vediamone alcuni. Prima di tutto è bene ricordare come da qualche anno a questa parte il concetto stesso di bellezza sia diventato sempre più pressante nella vita quotidiana di ciascuno: oggi l’aspetto estetico è un qualcosa che non può essere tralasciato e cui tutti pongono la massima attenzione, a differenza di qualche decennio fa dove la cura dell’aspetto estetico era appannaggio di pochi.

Su questa tendenza poi soffia forte l’irruzione dell’universo maschile, mentre in passato come noto erano soltanto le donne a fare ricorso a trattamenti di bellezza. Oggi non è più così e spesso e volentieri sono soprattutto i maschi a ricercare rimedi in questo settore.

Ultimo aspetto non da poco, l’evoluzione che le tecnologie hanno registrato e che consentono l’accesso a interventi meno invasivi e al contempo più efficaci. Merito soprattutto della medicina estetica; qualche anno fa apparire più belli era un processo che passava in modo inevitabile sotto lo strumento del bisturi. Oggi non è più così ed esistono tantissimi trattamenti meno ‘pesanti’ in grado di portare comunque risultati di un certo peso.

Si pensi ai moderni approcci che hanno letteralmente stravolto il modo di operare: per restare sulla moda del momento si potrebbe citare il trucco permanente che, come si può leggere sul sito Truccopermanentemilano.net, è un trattamento sempre più richiesto principalmente dalle donne per ovviare a problematiche di make up: si sta parlando infatti di un approccio rivoluzionario che permette di andare a disegnare il trucco direttamente sotto la pelle, inserendo pigmenti di colore assorbibili che durano per diversi mesi. Risultato, niente più perdite di tempo di ore ed ore davanti allo specchio per sistemare il trucco.

Anche così si spiega il successo del settore dell’estetica, un comparto in grado di produrre un valore approssimativo di circa 27 miliardi di euro per un business che cresce alla media del 5% annuo. E di questi tempi non è poco.