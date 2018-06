Bernasconi è stato confermato sindaco di Azzate

Il sindaco uscente Gianmario Bernasconi è stato confermato dagli elettori primo cittadino di Azzate.

La sua lista Progetto in Comune ha ottenuto 807 voti. Insieme per Azzate, lista che vedeva come candidato sindaco Raffaele Simone si è fermato a 600 e Azzate in Valbossa di Carlo Arioli a 517.

“Siamo stanchi ma molto soddisfatti – ha detto il sindaco Bernasconi non appena confermato il risultato della conta dei voti -. La popolazione ha capito il senso del nostro Progetto Comune. Peccato soltanto la bassa affluenza alle urne: è comprensibile una disaffezione alla politica ma ci si aspetta sempre che al primo livello ci sia maggior vicinanza. Ora però è il momento di lavorare. Con la nostra squadra cercheremo di interpretare la volontà dei cittadini e in quel senso ci muoveremo”