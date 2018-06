Bertuletti: “Polemica montata dai mass media è solo una conferenza storica”

«Il segretario Bianchi ha fatto il suo comunicato e su questo io non ho niente da dire». Cristina Bertuletti, sindaco di Gazzada Schianno, si trova ancora una volta al centro della bufera per una vicenda che la accosta ai movimenti di estrema destra.

Questa volta a scatenare la pioggia di reazioni sul Comune è stata la concessione della sala consigliare per una conferenza sui crimini dei partigiani pubblicizzata da gruppi di estrema destra.

A stigmatizzare la scelta è stata anche la Lega per voce del suo segretario provinciale Matteo Bianchi.

Il sindaco Bertuletti, però, nega di comprendere il motivo che ha scatenato le critiche nei suoi confronti bollando la polemica come «pretestuosa, strumentale e montata dai mass media».

Secondo il sindaco l’unica lettura possibile di quanto accaduto è la sua autorizzazione ad ospitare una semplice conferenza storica: «Io ospito tutti – spiega – per questo quando un concittadino ha presentato la richiesta di utilizzo della sala per una conferenza di carattere storico ho accettato. Fine. Ogni altra lettura è strumentale».

A sua “discolpa” il sindaco dice di aver ospitato anche l’Anpi in sala consigliare per un altro incontro: «Perché – dichiara Bertuletti – quando la sala è stata data al gruppo Oltre Bertuletti e all’Anpi nessuno ha detto niente? Questa sarà solo una conferenza storica e se anche interviene un membro dei Dodici raggi mica per questo si tratterà di una riunione carbonara per la creazione del partito fascista. Sarà solo una conferenza storica per raccontare un periodo preciso e fatti che sono accaduti. Questa polemica è strumentale e montata dai mass media».