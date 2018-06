“Best Bar 2018”, stop alle segnalazioni. Siamo quasi a quota 600

589. Tante sono state le segnalazioni che sono arrivate per scegliere quale sarà il “Best Bar 2018”.

Le quasi 600 segnalazioni riguardano le tre categorie: “Miglior bar”, “Miglior colazione” e “Miglior location”. Ci avete fatto i nomi di bar da tutta la provincia, coprendo tutto il territorio da nord a sud, dal Lago Maggiore al confine con la Svizzera.

Non distraetevi, tra pochi giorni si apriranno le votazioni per le prime categorie e vi spiegheremo come fare per esprimere le vostre preferenze.

Vi anticipiamo che, per evitare imbrogli, la modalità di votazione avrà bisogno di una conferma obbligatoria. Niente di particolarmente complicato, ma sarà un passaggio inevitabile che vi spiegheremo con tutta calma quando si apriranno le votazioni.

Ora bevete pure un caffè nel vostro bar preferito. Ci risentiamo tra qualche giorno.