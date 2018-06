Bevono al parco: 6 multe da 100 euro

Bevevano in un’area verde incuranti dei divieti in vigore in città e così, nel weekend, sono stati multati dalla polizia locale con 6 verbali da 100 euro l’uno.

L’operazione è stata condotta degli uomini del comando di piazza Repubblica da tempo impegnati in una serie di presidi e controlli nell’area verde di via Leonardo Da Vinci nel rione Matteotti che di sera, sopratutto venerdì e sabato, diventa punto di ritrovo per sudamericani e minorenni che esagerano con l’alcol e finisco per schiamazzare e disturbare i residenti.

Nell’ultimo controllo i vigili hanno colto in flagrante 6 giovani con birre alla mano. A Saronno bere alcolici nei parchi pubblici è vietato dal regolamento comunale che prevede appuntamento una sanzione da 100 euro.