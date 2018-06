Biandronno ancora senza acqua, verso sera il ritorno alla normalità

L’acqua è tornata nel centro abitato di Bardello, Malgesso e Bregano. A Biandronno, nelle parti alte del paese e nei fabbricati a più piani, la situazione non è ancora risolta.

Alle 12.30 di mercoledì 20 giugno l’ufficio tecnico del comune di Bardello che gestisce il consorzio dell’impianto idrico fa il quadro della situazione, mentre i tecnici sono ancora al lavoro per risolvere il problema dovuto al furto dei cavi elettrici che ha provocato il danno.

Il furto di rame compiuto nella notte tra lunedì e martedì ha messo in ginocchio moltissime famiglie: i ladri, sicuramente persone esperte, si sono introdotti nella centrale e hanno sfilato tutti i cavi di collegamento per circa due chilometri, sia quelli aerei sia quelli sotterranei. Già martedì 19 giugno sono stati acquistati nuovi cavi e le squadre sono all’opera per collegare di nuovo il bacino ai pozzi. Ma l’operazione risulta essere piuttosto complessa.

La situazione è ancora piuttosto compromessa e ci vorranno ancora diverse ore perché tutto torni alla normalità: «Stiamo lavorando senza tregua – spiega il geometra Giuseppe Buzzi -, ma la scorta di acqua non è sufficiente a soddisfare la richiesta. Speriamo che verso sera venga risolto quasi del tutto il problema. Invitiamo tutti ad evitare di usare l’acqua per orti, giardini e piscine. La pressione dell’acqua resterà bassa anche a Bardello, Malgesso e Bregano: ci sono difficoltà nel riempire i bacini per avere le scorte necessarie per garantire il servizio».