In biblioteca torna il wifi

Tornerà a funzionare il wifi nella biblioteca di Busto Arsizio. L’amministrazione ha infatti firmato un accordo con un’azienda per ripristinare il servizio che è fuori uso da circa 3 mesi.

Un sistema che sarà rifatto sia per quanto riguarda gli hot-spot ai quali connettersi che per le modalità di navigazione e di registrazioni, software e hardware che saranno gestiti per 3 anni dall’Azienda Speciale CSBNO di Novate Milanese.

La spesa di gestione ed installazione fino al 2021 è di 3.086,56 euro (più iva) e permetterà così ai tanti utenti della biblioteca –che negli ultimi mesi avevano anche diffuso una raccolta di firme per chiedere il ripristino della connettività– di tornare a navigare.