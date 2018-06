Il bilancio dà una mano a studenti e disoccupati

Un piccolo aiuto concreto ai ragazzi che studiano. Il Comune di Bodio Lomnago ha deciso di mettere a bilancio una cifra da destinare ai ragazzi delle medie e dare una mano anche agli studenti delle superiori.

«E’ solo uno dei tanti provvedimenti inseriti nel bilancio di previsione del 2018 – spiega il sindaco Eleonora Paolelli – Nel complesso siamo molto orgogliosi di come abbiamo gestito le finanze del nostro comune. Siamo riusciti predisporre un bilancio oculato e lungimirante che ci permetterà di fare investimenti nel welfare, soprattutto nella scuola. La scuola elementare e l’asilo sono costantemente sostenute della nostra amministrazione, ora anche i ragazzi delle medie che riceveranno 50 euro come contributo una tantum per l’acquisto dei libri di testo ed inoltre abbiamo pensato di premiare anche i diplomati meritevoli con delle borse di studio.

Per favorire l’inclusione socio-lavorativa dei cittadini disoccupati e inoccupati stiamo inoltre predisponendo un progetto per la frequenza a percorsi di formazione per l’accrescimento delle competenze professionali, il miglioramento dell’occupabilità e per facilitare la fuoriuscita dallo stato di disoccupazione.

Per questo assegneremo voucher a cittadini disoccupati o inoccupati per finanziare la partecipazione a percorsi di formazione finalizzati all’acquisizione di qualifica professionale certificata, gestiti da enti accreditati presso la Regione Lombardia. Stiamo finendo di predisporre i regolamenti relativi e questi progetti partiranno».

Ma non è questo l’unica “nota positiva” del bilancio. «Abbiamo ridotto l’addizionale Irpef di un punto, abbassato la Tari e la Tasi. Comprato cinque tablet per le scuole elementari, e abbiamo fatto investimenti per l’illuminazione del paese, l’asfaltatura e l’implementazione dei sistemi di videosorveglianza».

Oltre ad aver gestito bene il bilancio il comune di Bodio ha tenuto fede anche agli impegni con i fornitori. «Abbiamo sempre pagato tutti a 25 giorni e non sono molte le amministrazioni che ci riescono».

Tra le opere pubbliche che porteremo a termine entro l’anno da segnalare il rifacimento del cimitero di Bodio: «Era da tempo che si pensava di ampliare l’area ma avevamo bisogno di una cifra ragguardevole. Nel primo lotto funzionale investiremo a breve 150 mila euro: riusciremo a costruire nuovi loculi e a migliorare la struttura, inserendo anche qui telecamere per la videosorveglianza. Per quanto riguarda invece il cimitero di Lomnago abbiamo provveduto a rifare il muretto a secco che lo circonda, rispettando la struttura originaria».

Non solo il “dovere” il Comune ha pensato anche di destinare una piccola cifra a tutte le associazioni del territorio che aiutano e rendono vivo il paese: «A tutte – spiega il sindaco – abbiamo concesso una piccola somma di denaro a sostegno delle loro attività, per l’organizzazione di feste e manifestazioni. Certo, abbiamo ancora un grosso cruccio: vorremmo realizzare un’ area feste grande ed accogliente, il progetto è già pronto, ma abbiamo bisogno di una grossa mano, per questo cerchiamo aziende o privati disposti ad investire nel paese. Il nostro bilancio lo dimostra: con noi gli investimenti danno sempre buoni frutti».