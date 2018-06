Bimba di tre anni cade da 10 metri: è in pericolo di vita

Poco prima delle 18 di oggi, sabato 15 giugno una bambina di tre anni è caduta da un’altezza di circa dieci metri in una casa di via Arno.

La piccola è stata soccorsa dal 118 che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo dove si trova ricoverata in gravissime condizioni ed è in pericolo di vita.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, sarebbero da escludersi responsabilità di terzi.

In casa al momento dei fatti erano presenti il padre e la zia paterna che si stavano riposando dopo la fine del Ramadan, oltre ad altre sorelle più grandi.

La piccola ha visto una sedia vicino alla finestra, c’è salita, si è sporta ed è caduta.

Questo il racconto delle bambine riportato ai militari della compagnia di Busto Arsizio.