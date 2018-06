I “birrifici erranti” arrivano al Palio dei Castelli

In occasione del primo weekend del 43° Palio dei Castelli, dal 22 al 24 giungo a Castiglione Olona arriva Birrifici Erranti, il grande Festival della migliore Birra Artigianale Italiana organizzato e promosso dalla Pro Loco di Castiglione Olona con l’Associazione Culturale Le Officine.

I più famosi birrifici italiani si uniscono per regalare ai visitatori un’esperienza gustativa a 360° indimenticabile, con il talento e la passione dei mastri birrai e le loro ampia offerta di Birre Artigianali selezionate. Il tutto in una location unica e suggestiva: il grande Parco ai piedi del Castello Di Monteruzzo.

Tra le varie offerte che faranno da contorno alla manifestazione non mancherà una selezione di Food Truck con ottimo cibo di strada di qualità, da abbinare a un buon boccale di birra. Per i più affezionati sarà presente anche lo Stand della Pro Loco Castiglione Olona con i ragazzi delle cucine del Palio che vi proporranno gli intramontabili piatti della tradizione. Le proposte di intrattenimento comprenderanno concerti di band in acustico, workshop e degusta- zioni, spettacoli di artisti di strada e attività pomeridiane per i più piccoli e tutta la famiglia. Un’attrazione molto particolare e in tema con il Palio sarà il “battesimo della sella” ovvero la possibilità di poter fare una prima passeggiata a cavallo per grandi e piccini.

Ad alzare il livello qualitativo della manifestazione ci penserà il contest ufficiale “Best Craft Brewers” che metterà in competizione i numerosi stand dei birrifici: i visitatori potranno infatti assaggiare e votare la loro birra artigianale e il birrificio preferiti. Il normale svolgimento dell’evento è garantito anche in caso di pioggia, grazie a una enorme area ristoro di 400 metri quadri coperta, attrezzata con tavoli e comodi posti a sedere.

Birrifici Erranti sarà aperto al pubblico ai seguenti orari: Venerdì dalle 18.30 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 11.00 del mattino fino a Mezzanotte.

Birrifici Presenti

50&50 Craft Brewery (VA)

Birra Bellazzi (BO)

Birrificio Argo (PR)

Birrificio Italiano (CO)

Birrificio Menaresta (MB)

Vetra (VA)

Railroad Brewing Co. (MI)

STAND A CURA DI Birrifici Erranti & Barley House con i seguenti distributori: Frimid Ale, Sofismi e RightBeer